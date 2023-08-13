İzmir'de motosiklet ve kamyon çarpıştı! 2 kişi öldü Dün gece saatlerinde motosiklet ve kamyonun çarpışmasıyla yaşanan motosiklet kazasında sürüklenen iki kişi hayatını kaybetti.

İHA İzmir'in Bergama ilçesinde dün gece saatlerinde Kozak yolu mevkiinde saat 21.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Bergama Belediyesi Park ve Bahçe İşlerinde çalışan iki arkadaş Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya, İncelikler Mahallesi’ne giderlerken karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişi hayatını kaybetti Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gergin ve Kartalkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.