İzmir'de motosikletiyle seyir halinde olan şahıs silahlı saldırıya uğradı İzmir'de motosikleti ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde 20 yaşındaki Suriye uyruklu El Muhammed, motosikleti ile seyir halindeyken yanına yanaşan araba içerisindeki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Muhammed, bacağına isabet eden mermilerle motosikletin üstünden düşerek başını yere çarptı.

Saldırgan kişi veya kişiler ise araç ile olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen yaralı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin El Muhammed'in husumetlileri olduğu öne sürülürken polis ekipleri saldırgan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.