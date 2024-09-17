İzmir'de motosikletli şahıs, üç saat arayla iki kadını taciz etti Bayraklı ilçesinde kucağında çocukla yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli sapık, 3 saat sonra da başka bir kadını taciz etti. Kısa süre sonra yakalanan şüphelinin cinsel saldırı suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

DHA

İzmir'de kadınlara rahat vermeyen motosikletli sapık için düğmeye basıldı.

Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi üzerinde kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç. isimli 18 yaşındaki kadının yanına bir motosikletli yaklaştı.

ÇOCUKLU KADINI TACİZ ETTİ

Plakası kapalı ve başında kask bulunan kurye, kadını fiziksel olarak taciz etti.

Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

3 SAAT SONRA BİRİNİ DAHA TACİZ ETTİ

Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MESLEKTAŞLARI SAYESİNDE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı.

Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki moto kuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılan T.C., meslektaşlarının saldırısına uğradı.

T.C.’yi darbeden moto kuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı.

O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)