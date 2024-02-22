İzmir'de müşteri kavgası: Amcası ve kuzenini vurdu Amcasıyla müşteri kapma meselesinden kavga edip göğsünden ve bacaklarından vurarak öldüren adam, polis ekiplerinin çalışamaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteri kavgasında amcasını öldüren zanlı yakalandı.

Pazarda balıkçılık yapan Sertif Şaşı ve oğlu E.Ş. ile Sertif Şaşı'nın yeğeni olan M.Ş. ve D.Ş. arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı'nın evine gitti.

Amcasını ve kuzenini vurdu

Burada yeniden başlayan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüşürken, M.Ş. yanında getirdiği tabancayla ateş açmaya başladı.

64 yaşındaki amcası göğsünden ve bacaklarından, kuzeni E.Ş. ise bacaklarından yaralandı.

Tedavi altına alındılar

Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğlu E.Ş.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekipler harekete geçti

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, amcasını tabancayla vurarak öldüren M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay esnasında M.Ş. ile birlikte evde bulunan D.Ş. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saklandığı yer tespit edildi

Ekipler cinayet şüphelisi M.Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin Torbalı ilçesinde bulunan bir köy evinde saklandığını belirledi.

Gözaltına alındı

Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli M.Ş.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)