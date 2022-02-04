İzmir’de müzisyen cinayetinde kıskançlık iddiası

42 yaşındaki müzisyenin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. müzisyenin kıskançlık yüzünden cinayete kurban gittiği iddia edildi.

Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen (42), İzmir’in Buca ilçesi Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Esen, kanlar içinde yere yığılırken, saat 03.00 sıralarında silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esen, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BULUŞMAK İSTEDİĞİ KADININ SEVGİLİSİ KISKANDI

Şener Esen, iddiaya göre, kendisi gibi müzisyen olan M.B. isimli kadına buluşmak için mesaj attı.

M.B.'ye gelen buluşma mesajını gören erkek arkadaşı M.A. ise kıskanıp, sinirlendi.

BULUŞUP, ÖLDÜRDÜ

Daha sonra Esen ile M.A. buluşarak tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Esen'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, şüpheli M.A.'yı her yerde arıyor.