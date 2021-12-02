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- İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu
İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen otomobilde, narkotik köpeği Alis ile yapılan aramalarla 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 02.12.2021 - 16:16
İzmir’de, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI
Yapılan çalışmalar ile sevkiyatın yapılacağı otomobil tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.
ELE GEÇİRİLENLER
Narkotik dedektör köpeği Alis'in de katıldığı aramada otomobil içinde 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.M.T. (47) ve R.Y. (43) gözaltına alındı.
İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu VİDEO