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İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu

İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen otomobilde, narkotik köpeği Alis ile yapılan aramalarla 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.