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    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu

    Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen otomobilde, narkotik köpeği Alis ile yapılan aramalarla 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 16:16
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    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu

    İzmir’de, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

    Yapılan çalışmalar ile sevkiyatın yapılacağı otomobil tespit edildi.

    Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Narkotik dedektör köpeği Alis'in de katıldığı aramada otomobil içinde 5 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.M.T. (47) ve R.Y. (43) gözaltına alındı.

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu VİDEO

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu #2

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu #3

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu #4

    İzmir’de narkotik köpeği Alis, 5 kilo 35 gram metamfetamin buldu #5

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