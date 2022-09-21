İzmir'de narkotik operasyonu: Uyuşturucuları balkondan aşağıya attılar

Uyuşturucu ihbarını değerlendiren ekipler, operasyon düzenledikleri adreste şahıslar tarafından fark edildi. Bunun üzerine şüpheliler uyuşturucuları ve paraları 6'ncı kattan aşağıya attı.

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Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir’in Menemen ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen şahısların izini sürdü.

Adresleri belirlenen şüphelilere gece vakti operasyon düzenlendi.

Balkondan aşağıya attılar

Ekipleri fark eden ve içeriye gireceklerini anlayan 22 yaşındaki T.N. ile 21 yaşındaki Y.İ.E., poşet ve torba içerisindeki esrar maddelerini ve uyuşturucu satışından elde ettikleri bir miktar parayı, bulundukları 6'ncı katın balkonundan aşağıya attı.

Muhafaza altına alındı

Durumu fark eden polis ekipleri site içinde ve dışında çalışma başlattı. Yere atılan esrar maddelerini ve paraları toplayarak muhafaza altına aldı.

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Aramada ele geçirilenler

Daha sonra şahısların evlerinde yapılan çalışmalarda ise farklı poşetler içerisinde 11 kilo 654 gram skunk ve bin 526 adet lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alındılar

Öte yandan yakalanan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İHA'nın aktarımına göre; şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.