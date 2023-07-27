İzmir'de nefes borusuna yemek kaçan 2 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu Bölgedeki bir restoranda ailesiyle yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, işletme sahibi tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

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DHA

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

Bu kez görüntülerin adresi İzmir.

Kuşadası'ndaki bir restoranda akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan olay, kameralara yansıdı.

Finlandiya'dan tatil için geldikleri bölgede ailesiyle birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı.

İşletmeciden hayat kurtaran müdahale

Çocuk nefessiz kalırken, hem ailesi hem de restoranda oturanlar müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar.

Bu sırada sesleri duyan restoranın işletmeci Ömer Gündüz, nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası yaparak hayata döndürdü.

"Ailesi şoka girdi"

O anları anlatan Ömer Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

O gün yoğun bir gündü. Çocuk kaşla göz arası ağzına yemeklerden bir parça atmış. Annesi uğraşıyor ama çocuk daha kötü olunca yan masadaki bir kadın başını çeviriyor ve çocukta nefes komple gidiyor. Kadın, can havliyle sırtına vurmuş. Personelimiz Helin Kaplan bana durumu anlattı. O sırada hesap alıyordum. Hemen gidip, çocuğu kucağıma aldım. İlk müdahaleden sonra çocuk nefes almaya başladı. İkincide kustu, 3'üncü denemede de parça çıktı. Ailesi şoka girmişti. Çok korktular. Çocukta hiçbir şey yoktu. Elime aldığımda lastik gibiydi. Yiyecek ekmeği varmış. Sadece vesile olduk. Sonrasında da tedbir amaçlı hastaneye götürdüler.

"Çocuk hayata dönünce onları teselli ettik"

Daha önce de Heimlich manevrasıyla iki kişiye müdahale ettiğini belirten Gündüz, şöyle devam etti: