Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü

Bir baba, iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine eve gelen polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.