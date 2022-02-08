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- İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü
İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü
- DHA
- 08.02.2022 - 08:51
İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 Sokak’ta yaşayan Hüseyin K. (55), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu Bahri K. (28) ile tartıştı.
Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K.'ya saldırdı.
KOMŞULAR BAĞRIŞLARI DUYDU
Baba K., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K.'yı etkisiz hale getirerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hüseyin K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.