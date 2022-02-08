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    İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü

    Bir baba, iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine eve gelen polis, şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 08:51
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    İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü

    İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 313 Sokak’ta yaşayan Hüseyin K. (55), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle oğlu Bahri K. (28) ile tartıştı.

    Yaşanan gerginliğin ardından Bahri K., mutfaktan aldığı bıçakla babası Hüseyin K.'ya saldırdı.

    KOMŞULAR BAĞRIŞLARI DUYDU

    Baba K., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri Bahri K.'yı etkisiz hale getirerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Hüseyin K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Hüseyin K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de oğlu babasını bıçaklayarak öldürdü #2


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