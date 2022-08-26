İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan hamile kadın, bebeğini kaybetti

Bayraklı ilçesinde anne ile oğul arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan genç, doğmamış kardeşinin katili oldu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evlat vahşeti yaşandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 35 yaşındaki Esra Y. ile ilk eşinden olan oğlu 18 yaşındaki Y.A., arasında anlaşmazlık yaşandı.

Annesini bıçakla yaraladı

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında öfkesini kontrol edemeyen Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Anne kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Karnındaki bebeği yaşamını yitirdi

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

Saldırgan gözaltında

Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.