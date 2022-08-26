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    İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan hamile kadın, bebeğini kaybetti

    Bayraklı ilçesinde anne ile oğul arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan genç, doğmamış kardeşinin katili oldu.
    • 26.08.2022 - 09:01
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    İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan hamile kadın, bebeğini kaybetti

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde evlat vahşeti yaşandı.

    Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 35 yaşındaki Esra Y. ile ilk eşinden olan oğlu 18 yaşındaki Y.A., arasında anlaşmazlık yaşandı.

    Annesini bıçakla yaraladı

    Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında öfkesini kontrol edemeyen Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

    Anne kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir de oğlu tarafından bıçaklanan hamile kadın, bebeğini kaybetti #1

    Karnındaki bebeği yaşamını yitirdi

    Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

    6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

    Saldırgan gözaltında

    Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir de oğlu tarafından bıçaklanan hamile kadın, bebeğini kaybetti #2


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