İzmir'de öğrencileri taciz eden kantincinin sözleşmesi feshedildi

Ortaokulda 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi feshedildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., 7'nci ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

VELİLER AYAKLANDI

Olay sonrası çok sayıda veli, okul önünde toplanarak olayın gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi. Müfettişin, hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

KANTİNCİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, söz konusu kantincinin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.