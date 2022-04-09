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    İzmir'de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp

    Dikili ilçesinde okula gitmek üzere evden ayrılan 15 yaşındaki Buket, eve geri gelmedi. Ekiplerce 32 gündür aranan Buket'e hala ulaşılamadı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 15:10
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    İzmir'de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp

    İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Veli Uslu, Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu (15) okula gitmek üzere çıktığı evine bir daha dönmedi.

    8 Mart günü yaşanan olayda, okula hiç uğramadığı bilinen Buket için jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

    Bir diğer yandan ise aile kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu.

    32 gündür bulunamadı

    İhbar üzerine jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.

    İzmir de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp #1

    "Kızımın ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum"

    Buket'in babası Veli Uslu, kızının nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadıklarını belirterek, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyoruz" dedi.

    İzmir de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp #2

    İzmir de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp #3

    İzmir de okula gidiyorum diyen Buket 32 gündür kayıp #4


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