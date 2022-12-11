İzmir'de okulda çıkan yangın söndürüldü

Konak ilçesinde Necati Bey İlkokulunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi 156 sokakta bulunan Necati Bey İlkokulu'nda yangın çıktı.

Çıkış nedeni ilk belirlemelere göre okulun mutfak bölümündeki elektrik panosu olarak değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

İtfaiye ekipleri sevk edildi

Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Okulda maddi hasar meydana geldi

Yangın, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.