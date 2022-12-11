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    İzmir'de okulda çıkan yangın söndürüldü

    Konak ilçesinde Necati Bey İlkokulunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
    • 11.12.2022 - 08:44
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    İzmir'de okulda çıkan yangın söndürüldü

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi 156 sokakta bulunan Necati Bey İlkokulu'nda yangın çıktı.

    Çıkış nedeni ilk belirlemelere göre okulun mutfak bölümündeki elektrik panosu olarak değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

    İtfaiye ekipleri sevk edildi

    Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Okulda maddi hasar meydana geldi

    Yangın, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

    İzmir de okulda çıkan yangın söndürüldü #1

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