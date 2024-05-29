İzmir'de öldüren yumruk davasında iyi hal indirimi Yanlışlıkla otomobiline binen kız çocuğunu darbettiği sırada olaya müdahale eden dedesi Sedat Necmi Gültiren'e yumruk atarak ölümüne neden olan Nihat Pekyen'in 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'ta Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi.

Yemek sonrası Gültiren hesap öderken torunu, lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı.

Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e ait otomobilin arka koltuğuna bindi.

Aynı lokantada oturan Pekyen, durumu fark edip, koşarak aracın yanına giderek kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Sedat Necmi Gültiren, olaya müdahale etti.

Yüzüne ve göğsüne yumruk attı

Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında Nihat Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

O anlar kamerada

8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran 2023'te hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sedat Necmi Gültiren, İzmir'de toprağa verildi. Nihat Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın ardından Nihat Pekyen hakkında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tahliyesini talep etti

Davanın ikinci duruşması, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Nihat Pekyen, taraf avukatları, ölen Sedat Necmi Gültiren'in yakınları katıldı. Duruşmada Nihat Pekyen'in yakınlarının avukatı, sanığa 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, iddianamede istenilen cezanın verilmesini istedi. Savunmasını yapan sanık Nihat Pekyen, "Olay günü ben darbedildim. Gültiren bana küfretti. Ben konuşarak çözmeye çalıştım. Kavga etmek gibi bir amacım olmadı. Çok üzgünüm ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmaya 10 dakika ara verdi. Salona dönen mahkeme heyeti, sanık Nihat Pekyen'i 8 yıl hapse çarptırdı. 'İyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunan sanığın, yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)