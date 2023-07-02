İzmir’de öldüren yumruk kamerada 62 yaşındaki dede, 10 yaşındaki torununun yanlış bindiği otomobilin sürücüsü tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan dede, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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DHA

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Gültiren Ailesi için 22 Haziran'da yaşananlar, tam bir kabusa dönüştü.

Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak'taki bir lokantada yemek yedi.

Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı.

Dedesinin otomobili sandı

Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen'e ait otomobilin arka koltuğuna oturdu.

İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Pekyen, kızı darbetmeye başladı.

Bu sırada lokantadan çıkan Gültiren, durumu görünce olaya müdahale etti.

Yüzüne ve göğsüne yumruk attı

Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

Kavga sırasında Pekyen, Gültiren'in yüzüne ve göğsüne yumruk attı.

Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı.

8 gün dayanabildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültiren'i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki Gültiren, 30 Haziran'da hayatını kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Gültiren, İzmir'de toprağa verildi.

Tutuklandı

Kavgaya karışan 45 yaşındaki Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı.

Gültiren'in ölümü ile sonuçlanan kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Adalet yerini bulsun"

Yaşananları anlatan Sedat Necmi Gültiren'in kardeşi Nejdet Gültiren, “Lokantaya benzer otomobili bulunan başkaları da geliyor. Lokantadan çıkarken çocuk karıştırıp, bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor. 10 yaşındaki kız çocuğunu darbediyor. Saçından tuttuğu çocuğu, aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum. Adalet yerini bulsun.” diye konuştu.