İzmir’de öldürülen kadının katiline indirimle 18 yıl ceza Evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan 28 yaşındaki kadını 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan sanık, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

İzmir polisine, Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi.

Adrese giden polis, daireye girdiğinde, 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'i ölü buldu.

Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.

'Hatırlamıyorum'

Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen 43 yaşındaki Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Müebbet isteniyordu

Yüksel'in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında işlenen cinayetin soruşturması sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yargılama son duruşma

İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen 2 Mart'ta görülen duruşmasında savcı mütalaasını verip, sanık Dindar'ın 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl cezalandırılmasını, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise beraatini talep etti.

Dindar'ın yargılanmasına devam edildi.

Suçlamaları reddetti

Duruşmaya tutuklu sanık Dindar, Yüksel'in annesi Filiz Demiral, babası Ahmet Yüksel ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Dündar, duruşmada yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmeyip, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'Haksız tahrik' indirimi

Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp Sanık Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi.

Mahkeme heyeti sanığa, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise ceza vermedi.