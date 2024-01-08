İzmir'de ölü bulunan üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi Urla ilçesinde evinde ölü bulunan Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kızın, ilk belirlemelere göre kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. Genç kız memleketi Aydın'da toprağa verildi.

İHA

İzmir'deki genç kadının ölümü akıllarda soru işareti oluşturdu.

Urla ilçesindeki Zafer Caddesi'nde yaşayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alınamadı.

Genç kadının arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evinde baygın halde bulundu, ölü olduğu öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncelemeler sonuçlandı: Kalp krizi

Burada gerçekleşen incelemelerde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmayan Bebeci'nin, ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gökçe Bebeci'nin cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)