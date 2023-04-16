İzmir'de ölümü şüpheli bulunan genç kızın ailesi, ceza bekliyor İş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan 18 yaşındaki genç kızın ailesi, Ramazan Bayramı'na hüzünle giriyor. Acılı baba kızlarının ölümü ile ilgili sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterirken, anne de en ağır cezanın verilmesini istiyor.

DHA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde oturan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı.

Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti.

1 gün sonra hayatını kaybetti

Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin Burak Kaya'yı gözaltına aldı.

Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda genç kızı kendisinin öldürmediğini söyledi.

Kaya, ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

Beyaz araca bindi

Polis, Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari bir araca bindiğini tespit etti.

Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, 27 yaşındaki Cem A.'ya ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

'Nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hepsi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda ise kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

'Olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer yok

Ancak Kaya, ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Cem A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bunun yanında sanıklar hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Sanıklar, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

"Peşini bırakmayacağız"

Kızını kaybeden acılı baba Serdar Çiçek, sanıkların çelişkili ifadelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Baba Çiçek, şöyle konuştu:

Sanıklardan Cem A., saat 14.00'te kızımı aldığını söylüyor. Fakat kamera kayıtlarında 16.00'da araca aldığı görünüyor. Akşam 19.00 civarlarında kızımın kendi isteği ile ayrıldığını söylüyor. Bunlar, kamera kayıtlarından tespit edildi. Sanıkların çelişkili ifadeleri var. Burak Kaya ise şu an başka bir suçtan dolayı cezaevinde. O da ifadesinde, 21.30- 22.00 civarlarında otoyolda ters yönde kızıma tesadüfen denk geldiği söylüyor. Denk gelmesi mucize olur. 'Araç çarpmasın diye kız kardeşime yardım ettim' diyor. Motosikleti bırakıp, akaryakıt istasyonuna su ve ayran almaya gittiğini söylüyor. Bu da çok saçma. Ancak bunlara rağmen tutuklanma talebimiz reddedildi. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Peşini bırakmayacağız.

"Bize bayram gelmedi"

Ramazan Bayramı'na hüzünlü gireceklerini belirten Çiçek, “Bize bayram gelmedi. Ne bu bayram ne bundan sonraki bayramlar. Çünkü nefesimiz kalmadı. Adalet istiyoruz.” diye konuştu.

Anne Remziye Çiçek de, şunları söyledi:

"Kızımı dövmüşler, darp var"