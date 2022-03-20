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- İzmir’de örgüt mensubu 2 şüpheli yakalandı
İzmir’de örgüt mensubu 2 şüpheli yakalandı
Karabağlar ve Balçova ilçelerinde terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 20.03.2022 - 11:10
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında 21 Mart Nevruz Bayramı tedbirleri için uygulama gerçekleştirdi.
TERÖR OPERASYONU
Yapılan uygulamada Suriye’de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen R.T. isimli şüpheli Karabağlar ilçesinde yakalandı.
YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN 2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan T.K. isimli şüpheli ise Balçova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.