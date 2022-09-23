- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de orman yangını başladı
İzmir'de orman yangını başladı
Bergama bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.
- 23.09.2022 - 13:40
- Güncelleme : 23.09.2022 - 13:44
Türkiye'nin kıyı kesimlerinde sık sık yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi…
İzmir'in Bergama ilçesinde saat 12.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler seferber oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri harekete geçti.
İzmir'de orman yangını başladı VİDEO
Çalışmalar devam ediyor
AA'nın aktarımına göre; yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.