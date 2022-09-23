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    İzmir'de orman yangını başladı

    Bergama bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.
    • 23.09.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 13:44
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    İzmir'de orman yangını başladı

    Türkiye'nin kıyı kesimlerinde sık sık yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi…

    İzmir'in Bergama ilçesinde saat 12.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Ekipler seferber oldu

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

    Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri harekete geçti.

    İzmir'de orman yangını başladı VİDEO

    İzmir de orman yangını başladı #1

    Çalışmalar devam ediyor

    AA'nın aktarımına göre; yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

    İzmir de orman yangını başladı #2


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