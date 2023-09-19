İzmir'de oto servislerden çaldığı plakaları çaldığı araçlara taktı! Kıvkıvrak yakalandı... Oto servislerinden çok sayıda aracın plakalarını çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi, daha önce çaldığı araçlara taktığı belirlenmesinin ardından kıskıvrak yakalandı.

İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bir hırsızlık olayına karşılık harekete geçti.

Konak ve Bayraklı ilçelerindeki oto servislerinden 3 otomobil, 1 motosiklet ve 1 araca ait plakaların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayı gören güvenlik kameralarının 150 saat izlemesini yapan, teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelinin Konak ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli tespit edildi

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla B.A. adlı şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Plakaları çaldığı araçlara taktığı belirlendi

Yürütülen çalışmalarda B.A.'nın, çaldığı plakaları daha önceden çaldığı araçlara taktığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edildi

Çalınan plakalar araç sahiplerine teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)