İzmir'de oto yedek parça dükkanında çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı Bornova ilçesinde oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 3 iş yerine daha sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA İzmir'in Bornova ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 3 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor" İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinden yükselen duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Bitişikteki diğer iş yerlerinin sahipleri ise alevlerin sıçraması ihtimali üzerine eşyalarını tahliye etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.