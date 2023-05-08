İzmir'de otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi İzmir Karşıyaka'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde Çağan Hür idaresindeki motosiklet, M.K. idaresindeki otobüs ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.