İzmir'de otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı İzmir'de karşı yönlerden gelen otomobil ile belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İbrahim Bedir (32) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, karşı yöne geçince İsmail Testem (42) idaresindeki belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü İbrahim Bedir ile araçta bulunan Ümit Can Gül (31) ve otobüs şoförü İsmail Testem yaralandı.

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Gül ile Testem ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen Bedir'in cenazesi yapılan inceleme sonrası morga kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)