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    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti

    HES kodunu göstermeden otobüs yolculuğu yapmak isteyen şahıs, çıkan arbedede başka bir yolcuyu bıçakla yaraladı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:13
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    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti

    İzmir’in Konak ilçesinde Bahri Baba otobüs durağında, HES kodu olmadan yolculuk yapmak isteyen bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.

    Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsünde, HES kodu vermemekte direnen F.Ş. isimli şahsa diğer yolcular da tepki gösterdi.

    KAMERALARA YANSIDI

    Uğur Ersü isimli yolcu, kavgaya dönen tartışmada bıçakla yaralandı.

    F.Ş. olay yerinden kaçtı. Bıçaklama anları otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Hafif yaralanan Ersü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi yapılan yolcu, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından F.Ş.’nin kimliğini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti ViDEO

    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti #1

    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti #2

    İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti #3

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