İzmir’de otobüste HES kodu kavgası kanlı bitti

HES kodunu göstermeden otobüs yolculuğu yapmak isteyen şahıs, çıkan arbedede başka bir yolcuyu bıçakla yaraladı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’in Konak ilçesinde Bahri Baba otobüs durağında, HES kodu olmadan yolculuk yapmak isteyen bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı.

Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsünde, HES kodu vermemekte direnen F.Ş. isimli şahsa diğer yolcular da tepki gösterdi.

KAMERALARA YANSIDI

Uğur Ersü isimli yolcu, kavgaya dönen tartışmada bıçakla yaralandı.

F.Ş. olay yerinden kaçtı. Bıçaklama anları otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan Ersü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yolcu, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerin ardından F.Ş.’nin kimliğini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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