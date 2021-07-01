Arıza yapan belediye otobüsüne, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde, Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine ilerleyen M.A idaresindeki belediye otobüsü arızalandı.

M.A., belediye otobüsünü Ferdi Varol üst geçidinin yakınında, yolun sağ şeridine çekti.

Aracın tamir edilmesi için durumu bildirdiği sırada aynı istikamette seyreden Kadriye M., otomobili ile belediye otobüsüne çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan Kadriye M. ile yolcu Abdürrahim G., itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarıldı.

Otomobildeki çocuklar Yıldız M. (10) ile Nimet K. de (6) sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kadriye M., Yıldız M. ile Nimet K., yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Anadolu Caddesi'nde artan trafik, polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu ağır olan Abdürrahim M. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir’de otomobil, arızalanan belediye otobüsüne çarptı VİDEO

