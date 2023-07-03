İzmir'de otomobil asansöre sıkıştı! Sürücü şans eseri kurtuldu

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde saat 11.30 sıralarında bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezinin asansörlü otoparkında şoke eden kaza yaşandı.

35 HZZ 99 plakalı Volkswagen Passat araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi.

Asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı.

Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, şöyle konuştu:

Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık.



Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum.