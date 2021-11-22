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- İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletli yaşam savaşını kaybetti
İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletli yaşam savaşını kaybetti
Foça'da otomobilin çarptığı motosikletli, çarpışma şiddetiyle ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç adam, 33 gündür verdiği yaşam savaşına yenik düştü.
- DHA
- 22.11.2021 - 17:06
- Güncelleme : 22.11.2021 - 17:14
İzmir'de 19 Ekim günü Ali Y. kontrolündeki 35 ADZ 782 plakalı otomobil ile Halil Türk'ün (29) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpışma etkisiyle yola savrulan Türk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye kaldırdı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
33 gündür tedavi altında olan Türk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Dün yaşamını yitiren Halil Türk, bugün öğle namazına müteakip Gerenköy mezarlığında toprağa verildi.