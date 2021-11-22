Euro
12.6496
-0.46%
Dolar
11.2404
-0.1%
Altın
656.97
-1.69%
Borsa
1.755
1.02%
Bitcoin
655.295
-1.94%
BTXN Coin
20.83
1.60%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletli yaşam savaşını kaybetti

    Foça'da otomobilin çarptığı motosikletli, çarpışma şiddetiyle ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç adam, 33 gündür verdiği yaşam savaşına yenik düştü.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletli yaşam savaşını kaybetti

    İzmir'de 19 Ekim günü Ali Y. kontrolündeki 35 ADZ 782 plakalı otomobil ile Halil Türk'ün (29) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

    Çarpışma etkisiyle yola savrulan Türk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye kaldırdı.

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    33 gündür tedavi altında olan Türk, yaşam mücadelesini kaybetti.

    Dün yaşamını yitiren Halil Türk, bugün öğle namazına müteakip Gerenköy mezarlığında toprağa verildi.

    İzmir de otomobil ile çarpışan motosikletli yaşam savaşını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir