İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kamyonet sürücüsü çarpmanın etkisiyle aracından dışarı savruldu, ağır yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Çevreyolu Narlıdere Balçova istikameti Balçova Kavşağı yakınlarında Serhat K. (23) yönetimindeki 35 AZR 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere daha sonra aynı istikamette önünde seyreden Ömer Ç. (27) idaresindeki 35 AB 477 plakalı kamyonete çarptı.

KAMYONETTEN DIŞARI SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Ömer Ç., kamyonetten dışarı savruldu. Kamyonet takla attıktan sonra yanmaya başladı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetteki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes'ine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ömer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.