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    İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı

    Narkotik köpeğinin arama yaptığı araçta, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 12:49
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    İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

    Araçta narkotik köpeği 'Dino' ile arama yapıldı.

    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı #1

    İzmir de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı #2

    İzmir de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı #3

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