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- İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı
İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı
Narkotik köpeğinin arama yaptığı araçta, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.
- DHA
- 24.11.2020 - 12:49
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu.
Araçta narkotik köpeği 'Dino' ile arama yapıldı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.