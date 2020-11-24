İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı

İzmir'de otomobilden 5 bin 650 adet uyuşturucu hap çıktı

Narkotik köpeğinin arama yaptığı araçta, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeği 'Dino' ile arama yapıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada, 5 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.









