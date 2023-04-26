İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti
AA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde 22 yaşındaki Volkan Süvari idaresindeki otomobil, ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvari'ye ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti