İzmir'de otomobile silahlı saldırı: Sürücü hayatını kaybetti İzmir Bayraklı'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde 22 yaşındaki Volkan Süvari idaresindeki otomobil, ticari taksideki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce durduruldu.

Araç içerisinde bulunan Süvari'ye ateş açan kişi ya da kişiler ticari taksiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Volkan Süvari, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süvari'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.