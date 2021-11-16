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- İzmir'de otomobilin çaptığı askeri personel taşıyan servis midibüsü devrildi
İzmir'de otomobilin çaptığı askeri personel taşıyan servis midibüsü devrildi
- DHA
- 16.11.2021 - 21:00
- Güncelleme : 16.11.2021 - 21:37
Tekirdağ'da saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana gelen kazada Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç.’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı.
ARAÇLARIN CAMLARINI KIRARAK ÇIKTILAR
Can pazarının yaşandığı kazada midibüste bulunan askeri personel, yan yatan araçtan camları kırarak çıktı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tekirdağ'da otomobilin çaptığı askeri personel taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı VİDEO
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, hastanelere giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.