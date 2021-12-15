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- İzmir'de otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
İzmir'de otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
- İHA
- 15.12.2021 - 04:40
İzmir’in Bayraklı ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti.
Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne gitmekte olan E.B. (23) idaresindeki 35 GF 627 plakalı hafif ticari araç, otoyol üzerinde yürümekte olduğu ileri sürülen erkek şahsa çarptı.
VATANDAŞ ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce ileriye savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
CENAZA MORGA KALDIRILDI
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.