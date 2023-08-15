İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

İHA
İzmir’in Bayındır ilçesinde Zeytinova ile Çatal arasında seyir halinde olan Semih A. yönetimindeki otomobil, saat 22.00 sıralarında yol kenarında çobanlık yapan 65 yaşındaki Ali A.'ya çarptı.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 65 yaşındaki adamının hayatını kaybettiği belirledi.
Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Semih A.'yı gözaltına alırken çoban olduğu öğrenilen tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.