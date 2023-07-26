İzmir'de otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada 7 kişi yaralandı İzmir'de elektrikli motosiklete çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi yolunda E.K. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M.'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.