Ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında oyun kutunda vidalanmış şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ederken, İzmir'deki ekipler de çalışmalarını hızlandırdı.

Bayraklı İlçe Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, L.A isimli şüphelinin bölgede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Oyun kutusundan uyuşturucu çıktı

Ekipler tarafından takibe alınan şahsın uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği 3 farklı ev ve bir iş yeri tespit edildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, oyun kutusuna vidalanarak saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı VİDEO

Ele geçirilenler

Oyun kutusunda; 224 adet uyuşturucu hap, 31 gram taş kokain, 1,2 gram esrar ve 2 adet hassas terazi bulunurken, ekiplerce yakalanan L.A., Y.S. ve F.H.A. ise gözaltına alındı.

İHA'nın aktarımına göre; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.