Petrol
97.39
-1.01%
Euro
18.155
0.18%
Dolar
17.7968
0.39%
Altın
987.01
0.21%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
393.923
-2.96%
BTXN Coin
10.58
-4.59%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    İzmir'de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı

    Ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında oyun kutunda vidalanmış şekilde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 25.07.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ederken, İzmir'deki ekipler de çalışmalarını hızlandırdı.

    Bayraklı İlçe Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde,  L.A isimli şüphelinin bölgede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    Oyun kutusundan uyuşturucu çıktı

    Ekipler tarafından takibe alınan şahsın uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği 3 farklı ev ve bir iş yeri tespit edildi.

    Eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, oyun kutusuna vidalanarak saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İzmir'de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı VİDEO

    Ele geçirilenler

    Oyun kutusunda; 224 adet uyuşturucu hap, 31 gram taş kokain, 1,2 gram esrar ve 2 adet hassas terazi bulunurken, ekiplerce yakalanan L.A., Y.S. ve F.H.A. ise  gözaltına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı #1

    İzmir de oyun kutusundan uyuşturucu madde çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine cevap
    Magazin

    Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine cevap

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim
    Magazin

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim

    Görüş Bildir