İzmir'de öz kızına yıllarca cinsel istismar uygulayan şahsa 78 yıl 9 ay hapis

Gaziemir ilçesinde kızına 9 yıl boyunca tecavüz ettiğini itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece indirim uygulanmaksızın 78 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 6 Ocak'ta yaşanan olayda, E.Ö.'nün annesi D.Ö., kızının telefonuna bakarken internet arama motorunda cinsel içerikli arama yapıldığını görünce kızıyla konuştu.

E.Ö., babası Ü.Ö.'nün kendisini 9 yıldır istismar ettiğini söyleyince anne, durumu polise ihbar etti.

İSTİSMARI KABUL ETTİ

İhbar üzerine gözaltına alınan Ü.Ö. ifadesinde istismarı itiraf etti. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZINI ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Şubat ayında hazırlanan iddianamede, sanığın kızına 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemlerini haftada birkaç kez olacak şekilde sürekli tekrarladığı ve bunu yaparken de kızını ve annesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi.

FARKLI SUÇLARDAN CEZA İSTEMİ

Sanık hakkında toplanan deliller ışığında savcı sanığın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğun nitelikli istismarı', 'cebir tehdit ve silahla çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli istismar' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İFADESİNİN AKSİNİ SAVUNDU

Dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ü.Ö., Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, taraf avukatları ve anne D.Ö. katıldı. Duruşmada söz alan sanık, polise verdiği ifadenin aksine kendisine iftira atıldığını savundu.

"BANA İFTİRA ATTILAR"

Ü.Ö., "Karım benden boşanmak istiyordu ancak ben kızımızın babasız büyümemesi için boşanma teklifini kabul etmedim. Onlar da kızımla gizli gizli görüşüp plan yaptılar ve bana iftira attılar." dedi.

Söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, UCİM avukatları ve ailenin avukatları da sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Konuşmaların ardından karar açıklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, olay tarihinde çocuğun 15 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle sanığı 'nitelikli cinsel istismar suçundan' 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemini kızına karşı gerçekleştirmiş olması nedeniyle ceza artırılarak 30 yıla, eylemin yaşını tamamlamamış mağdureye karşı cebir ve tehditle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 45 yıl hapis cezasına çıkarıldı.

78 YIL 9 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Sanık, mağdure kızına karşı farklı zamanlarda aynı suçu işleme kastıyla birden fazla kez gerçekleştirdiği için ceza bir kez daha artırılarak indirimsiz olarak toplam 78 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"GÖZLERİME BAKTIĞI O ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Duruşmanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuğun iyi ki varsın derken gözlerime baktığı o anı asla unutmayacağım. İzmir 12. Ağır Ceza Hakimi bugün tarih yazdı. En küçük ayrıntıyı kaydetti. Ben bugün bir Yargıç gördüm. Tek celsede 78 yıl 9 ay hüküm verildi."