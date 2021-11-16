İzmir'de para için cinayet işleyen zanlı yakalandı

Sokakta gördüğü 49 yaşındaki Şerafettin Delibaş'ı göğsünden vurarak öldüren T.T. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazar günü saat 21.00 sıralarında İzmir Bornova'daki Mevlana Mahallesi 1732. Sokak'ta, 49 yaşındaki Şerafettin Delibaş ile evine giderken sokakta karşılaştığı T.T. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Delibaş göğsünden vuruldu.

KURTARILAMADI

Şerafettin Delibaş kanlar içinde yere yığılırken, T.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Delibaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı sıralarında T.T.’yi saklandığı metruk evde yakaladı.

TUTUKLANDI

Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.T., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





