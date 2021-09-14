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    İzmir’de, piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak mal ele geçirildi

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 1 hafta içinde İzmir’de düzenlenen 11 ayrı operasyonda, tarihi eserden kaçak alkol malzemesine, kaçak sigaradan akaryakıta kadar birçok malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 09:34
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    İzmir’de, piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak mal ele geçirildi

    İzmir’de, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Kent genelinde önceden belirlenen şüpheli adreslere, 6-12 Eylül tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ayrı operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 260 bin adet makaron, 40 paket kaçak sigara, 78 şişe ve 29.5 litre sahte içki, 95 litre etil alkol, 64 adet kaçak alkol malzemesi (etiket, şişe, kapak), 120 adet sikke ve tarihi eser, 6 adet cep telefonu, 31 adet elektronik emtia, 2 bin 200 litre akaryakıt, 34 bin 440 adet hap ele geçirildi.

    19 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

    Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 450 bin lira olduğu belirlendi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

    İzmir’de, piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak mal ele geçirildi #1

    İzmir’de, piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak mal ele geçirildi #2

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