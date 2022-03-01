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    İzmir’de polis otosu refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

    Kontrolden çıkan polis otosu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:15
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    İzmir’de polis otosu refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

    İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nden Basmane'ye giden polis memuru A.F.İ. idaresindeki polis otosu, kontrolden çıkınca Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan refüjdeki ağaca çarptı.

    Saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ. meslektaşları tarafından araçtan çıkartıldı.

    POLİSLERİN DURUMU İYİ

    H.K. başka bir polis otosu ile A.F.İ. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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