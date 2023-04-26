İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu KADES ihbarına giden polislere baltayla saldıran koca, bacağından vuruldu. Yaralı koca, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Saldırgan, tedavisinin ardından gözaltına alınacak.

DHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İzmir’in Buca ilçesi oldu.

Hümeyra U.'nun KADES ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, saat 16.00 sıralarında bildirilen İnönü Mahallesi 677/13 Sokak'taki adrese gitti.

Baltayla polislere saldırdı

İddiaya göre, Hümeyra U.'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zafer U. elindeki baltayla polislere saldırdı.

Polis, havaya ateş açtı.

Bacağından vuruldu

Buna rağmen saldırısını sürdüren Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis aracına da zarar veren şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınacak

Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.