İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu
DHA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İzmir’in Buca ilçesi oldu.

Hümeyra U.'nun KADES ihbarı üzerine harekete geçen ekipleri, saat 16.00 sıralarında bildirilen İnönü Mahallesi 677/13 Sokak'taki adrese gitti.

Baltayla polislere saldırdı

İddiaya göre, Hümeyra U.'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zafer U. elindeki baltayla polislere saldırdı.

Polis, havaya ateş açtı.

İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu

Bacağından vuruldu

Buna rağmen saldırısını sürdüren Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis aracına da zarar veren şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu

Gözaltına alınacak

Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldıran adam, bacağından vuruldu