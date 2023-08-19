İzmir'de polise silah çeken gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi

DHA
İzmir'in Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde B.A. (26), saat 18.30 sıralarında nargile malzemelerinin satıldığı bir iş yerine girerek, müşteri olduğu öğrenilen Kongo uyruklu H.F.'nin cep telefonunu silah zoruyla gasbetti.
Olayı görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerinin geldiğini gören B.A., suç aleti ile birlikte kaçmaya başladı.
Bacağından vuruldu
Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.A., ekiplere tabanca doğrultunca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.