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    İzmir'de polisi görünce korkan şüphelinin yere attığı poşetten 560 adet hap çıktı

    Polisi görünce tedirgin olup korkan şüpheli, elindeki poşeti yere atıp kaçmaya başladı. Yakalanan şüphelinin poşetinden bir torba dolusu sentetik hap çıktı.
    • 12.10.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:56
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    İzmir'de polisi görünce korkan şüphelinin yere attığı poşetten 560 adet hap çıktı

    İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Onur Mahallesi'nde dün akşam saat 18.30'da elinde kırmızı poşet ile dolaşan bir şahıstan şüphelendi.

    Polisin, kontrol etmek amacıyla elinde poşet olan şahısa doğru harekete geçti. Durumu fark eden şahıs, elindeki poşeti yere atıp hızla koşarak kaçmaya başladı.

    Bulunduğu yerden ara sokaklara kaçan şüpheli, polis ekiplerinin 2 kilometre boyunca kendisini kovalamasının ardından yakalandı.

    Poşetten 560 sentetik hap çıktı

    Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliye kimlik incelemesi yapıldı. Kimliği O.K. olarak belirlenen şahsın kaçarken yere attığı poşetten, tam 560 sentetik ecza hap ele geçirildi.

    Üzerinde 15 bin 570 lira ele geçirildi

    Şüpheliye yapılan üst aramasında, 15 bin 570 lira ele geçirildi. Bu sayının ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülüyor.

    DHA'nın haberine göre, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir de polisi görünce korkan şüphelinin yere attığı poşetten 560 adet hap çıktı #1


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