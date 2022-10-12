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- İzmir'de polisi görünce korkan şüphelinin yere attığı poşetten 560 adet hap çıktı
İzmir'de polisi görünce korkan şüphelinin yere attığı poşetten 560 adet hap çıktı
- 12.10.2022 - 15:04
- Güncelleme : 12.10.2022 - 15:56
İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Onur Mahallesi'nde dün akşam saat 18.30'da elinde kırmızı poşet ile dolaşan bir şahıstan şüphelendi.
Polisin, kontrol etmek amacıyla elinde poşet olan şahısa doğru harekete geçti. Durumu fark eden şahıs, elindeki poşeti yere atıp hızla koşarak kaçmaya başladı.
Bulunduğu yerden ara sokaklara kaçan şüpheli, polis ekiplerinin 2 kilometre boyunca kendisini kovalamasının ardından yakalandı.
Poşetten 560 sentetik hap çıktı
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliye kimlik incelemesi yapıldı. Kimliği O.K. olarak belirlenen şahsın kaçarken yere attığı poşetten, tam 560 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Üzerinde 15 bin 570 lira ele geçirildi
Şüpheliye yapılan üst aramasında, 15 bin 570 lira ele geçirildi. Bu sayının ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülüyor.
DHA'nın haberine göre, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.