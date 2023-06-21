İzmir'de polisin bıçaklanması olayında 3 kişi tutuklandı İzmir'in Konak ilçesinde izindeki polis memurunun bıçaklandığı kavga nedeniyle 3 kişi tutuklandı.

AA

İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.A. ile T.T., B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. arasında Kordon ilçesi Alsancak Kordon Boyu'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada T.T tarafından göğsünden bıçakla ağır yaralanan C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

3 kişi tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İ.A. emniyetten serbest bırakılırken T.T., B.D. ve M.T. adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri sonrası 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis memuru C.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.