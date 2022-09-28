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    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

    Konak ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi reddederek 4 polisi kısa süre aracıyla sürükleyerek olay yerinden kaçarken, kaza yapınca yakalandı.
    • 28.09.2022 - 08:21
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    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

    Alsancak Polis Merkezi Amirliği yakınında uygulama yapan trafik polisleri, E.A. (27) idaresindeki 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu. Sürücü E.A., ekiplerin alkolmetreyi üfletmesini reddederek kendisini durdurmak isteyen 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden hızla kaçtı.

    Seyir halindeki araca çarptı

    Trafik polislerinin ihbarı üzerine uygulamadan kaçan şahsı yakalamak için kaçış güzergahına asayiş ekipleri sevk edildi. Yaşanan kovalamacada E.A., kullanmış olduğu cip ile Liman Caddesi’ni Ankara Caddesi’ne bağlayan bağlantı yolunda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte seyir halinde bulunan H.S. (40) yönetimindeki 35 APC 002 plakalı araca çarptı.

    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Kaçan aracı takip eden polis ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, 35 APC 002 plakalı aracın yaralı sürücüsü ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı #2

    Hem alkollü hem de ehliyetsiz

    İHA'nın aktardıpğına göre; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uygulamadan kaçarken bir polisin parmağından yaralanmasına neden olan E.A.’nın yapılan kontrollerinde ise 198 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı #3

    Yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi

    Kazada yara almayan ve gözaltına alınan şahsa; alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı #4

    İzmir’de polisleri sürükleyerek uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı #5


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