İzmir'de psikolojik sorunları olan genç cemaati camiye sokmadı Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, cami kapısını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İnönü Mahallesi’nde bulunan bir camide dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat zor anlar yaşadı. Cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Cami kapısını açtırmadı Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen O.Ç., isimli genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu. Cemaat ikna edemedi İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Şüpheli gözaltına alındı Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlar kaydedildi Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.