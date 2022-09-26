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    İzmir'de raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı

    Torbalı'da İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P.'ye, yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Fatma P., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
    • 26.09.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 21:16
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    İzmir'de raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı

    İzmir'de Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P.'ye yük treni çarptı.

    Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.

    DHA'nın haberine göre olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sağlık ekipleri hayata döndürdü

    Tedavi altına alınan Fatma P.'nin, kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

    Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırıklar olduğu ve bir ayağının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirilen kadının tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İzmir'de raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı VİDEO

    İzmir de raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı #1

    İzmir de raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı #2


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