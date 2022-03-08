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    İzmir'de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastaneye refakatçi gibi giren şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 00:02
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    İzmir'de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı

    Saat 20.30 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi 1960. Sokak’ta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabanca ile vurulan 35 yaşındaki İbrahim Toprak, tedavi edilmek üzere İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi’ne kaldırıldı.

    REFAKATÇİ OLARAK GİRDİĞİ HASTANEDE HUSUMETLİSİNİ VURDU

    Daha önceden aralarında husumet bulduğu öğrenilen 27 yaşındaki A.Ç., bugün saat 17.15 sıralarında ziyaret saatinde refakatçi gibi girdiği hastanede İbrahim Toprak’ı kasığından tabancayla vurdu.

    Yaralanan Toprak’a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa süre içerisinde suç aletiyle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldüğü bildirildi.

    İzmir'de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı VİDEO

    HASTANEYE GİRDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Öte yandan saldırganın hastaneye refakatçi gibi girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin hastaneye Görüntülerde, A.Ç.’nin İbrahim Toprak’ın bulunduğu odaya girdiği ve silahını ateşlediği ve poliklinikten kaçtığı görülüyor.

    İzmir de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı #1

    İzmir de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı #2

    İzmir de refakatçi gibi hastaneye giren kişi, husumetlisini yaraladı #3


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