İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Caddeler göle döndü

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu.

Kenara çekip yağmurun durmasını beklediler

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.