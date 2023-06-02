İzmir'de sağanak caddeleri göle çevirdi

DHA
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Caddeler göle döndü
Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu.
Kenara çekip yağmurun durmasını beklediler
Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.