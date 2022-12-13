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    İzmir'de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

    İzmir'de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken, Tire ilçesinde sel sularına kapılan yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
    • 13.12.2022 - 23:58
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    İzmir'de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

    Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu.

    Yağışlar; Ödemiş, Kiraz ve Tire'de günlük hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçelerdeki bazı cadde ve sokaklar sağanağın etkisiyle göle dönerken, ekipler suları tahliye etmek için seferber oldu.

    Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü.

    Etkili sağanak nedeniyle, 95 yaşındaki Hamide Koca isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Koca’nın cenazesi, ekipler tarafından köyün girişinde bulundu.

    Ekiplerin bölgede sel ile mücadelesi devam ediyor.

    İzmir de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti #1

    İzmir de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti #2

    İzmir de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti #3

    İzmir de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti #4

    İzmir de sağanak: Sele kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti #5


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